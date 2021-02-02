Сильвестру Сталлоне сделали фальшивый паспорт в Болгарии

Аферисты хотели таким образом прорекламировать свои услуги

Сильвестр Сталлоне получил болгарскую прописку. Угодив в сюжет, достойный экранизации. У него болгарский паспорт, в котором кириллицей записана фамилия Сталоун. Гражданство Болгария. Место рождения - София. Кто бы мог подумать!

Сенсация облетела интернет. Но не потому, что легендарный Рембо сменил гражданство. И тем, кто ищет у мировых звезд славянские корни, радоваться не придется.

Болгарские мошенники используют поддельный паспорт Сильвестра Сталлоне как рекламу услуг по подделке документов. "Сильвестр Сталлоне стал лицом рекламной кампании болгарских мошенников, которые поставили на поток подделку документов. И делали действительно качественно. Заодно и купюры печатали – доллары и евро", - пишут западные СМИ.

А сколько звезд рекламируют пирожки и шаурму в местах, о которых и сами не слышали. Болгарским специалистам по липовым документам не повезло. То ли реклама со звездой Голливуда прогремела слишком громко, то ли клиенты донесли в полицию. Против шестерых членов преступной группировки возбудили уголовные дела.

Мораль проста. Не кормите преступников и, читая предложения "Изготовим любые документы с гарантией", не забывайте, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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