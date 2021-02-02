Нейронные сети и роботы: как будут бороться с матом в соцсетях

Подробно о новых правилах регулирования интернета поговорили в программе "События. 25-й час"

Каким образом социальные сети будут выявлять запрещённый контент, в частности, обсценную лексику? Как будет соблюдаться баланс между свободой слова и исполнением требований законодательства? И затронут ли нововведения частную переписку?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"Социальные сети будут приходить к применению роботов, нейронных сетей, искусственного интеллекта, который будет анализировать слова непосредственно и слова в контексте. И уже заниматься либо блокированием, либо переводить на человека", - рассказал он.

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