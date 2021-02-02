Российские военные показали процесс разминирования Нагорного Карабаха

Саперы работают в городе Мартуни

Специалисты противоминного центра Минобороны России работают в городе Мартуни, он находится на восточных склонах Карабахского хребта. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В ходе очистки местности от взрывоопасных предметов применяют современные робототехнические комплексы "Уран-6". Они позволяют проводить разминирование в любых погодных условиях и обеспечивают безопасность военных. Всего с ноября прошлого года в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями в составе российских миротворческих сил очищено от боеприпасов более 850 гектаров территории, 250 километров дорог и 960 зданий.

"Продолжается уничтожение взрывоопасных предметов, найденных на территории Нагорного Карабаха. Всего было обнаружено и уничтожено около 24 тысяч взрывоопасных предметов. Сегодня на полигоне уничтожения было уничтожено свыше 500 взрывоопасных предметов", - сообщил командир группы уничтожения взрывоопасных предметов Илья Шушарин.

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