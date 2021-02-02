Российские вертолеты прикрывают гражданский транспорт в Сирии

Военные сопроводили уже десятки тысяч автомобилей

Летчики армейской авиации ВКС России, которые несут службу в Сирии, продолжают обеспечивать безопасность мирного населения.

В провинции Хасеке, где до сих пор наблюдается активность незаконных вооруженных формирований, вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35 прикрывают с воздуха колонны гражданского транспорта на участке стратегической трассы М-4, передает "ТВ Центр".

Российские военнослужащие сопроводили на этой территории уже более 39 тысяч автомобилей. Также наши летчики ежедневно ведут воздушную разведку на северо-востоке Сирии и обеспечивают безопасность совместного российско-турецкого патрулирования в провинции Хасеке.

В выполнении задач экипажам помогают наземные технические службы. Перед плановыми вылетами они прибывают на аэродром за несколько часов и тщательно готовят вертолеты.

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