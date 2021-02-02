Снежный шторм парализовал Нью-Йорк

Остановлен общественный транспорт, закрыты пункты вакцинации

Сильнейший за последние два года снегопад парализовал жизнь Нью-Йорка. Власти города вынуждены были объявить режим чрезвычайной ситуации, передает "ТВ Центр".

В аэропортах отменены десятки рейсов. По распоряжению властей мегаполиса приостановлена работа общественного транспорта, пригородных поездов и веток надземного метро. Закрыты мосты, тоннели и городские музеи. Отменены все бродвейские шоу и спортивные мероприятия. Пришлось закрыть даже пункты вакцинации. В центральном парке Нью-Йорка уже выпало более 60 сантиметров осадков. Нынешний снегопад стал третьим по величине в истории города.

Немногим лучше ситуация в американской столице. Тем не менее, президент Джо Байден перенес своё первое выступление по вопросам внешней политики США в Госдепартаменте. Причина - непогода, и чиновники не смогли бы добраться в Белый дом вовремя. Впрочем, жители Вашингтона рады такой зиме, и устраивают на улицах снежные батлы.

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