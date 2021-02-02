Названы условия окончательной отмены масочного режима

Ослабление ограничений зависит от конкретного региона

Условия, при которых россияне избавятся от необходимости носить маски, будут выполнены, скорее всего, к концу весны. Ограничения снимут тем быстрее, чем большее число людей "познакомится" с коронавирусом, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Сейчас, по словам медика, можно не носить маски на улице – там риск заражения невелик. Однако полностью отказываться от средств защиты нельзя, пока доля населения, обладающая иммунитетом, не достигнет 60–70%. В это число входят как те, кто контактировал с коронавирусом естественным путем, так и получившие вакцину от COVID-19.

"Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы - потому что она, я думаю, ближе всех к этой цифре. Когда это произойдет, можно вычислить: взять, например, сколько сейчас есть уже людей с антителами, сколько болеет каждый день, добавить количество вакцинируемых и можно с точностью до недели сосчитать", - сказал Жемчугов в интервью радио Sputnik.

По подсчетам вирусолога, необходимый показатель будет достигнут к концу весны. В то же время, ослабление ограничений зависит от конкретного региона и от количества людей, которые еще не столкнулись с вирусом. Также сроки зависят от того, как быстро идет вакцинация.

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