Онколог назвал одежду, влияющую на развитие рака

Врач рассказал о "вредных" тканях

Повысить риск развития онкологии может даже одежда, заявил химиотерапевт Андрей Базылев. Он объяснил, какие ткани не стоит выбирать, чтобы сохранить здоровье в норме.

Врач посоветовал избегать синтетической одежды, поскольку при ее изготовлении используется много химических веществ, которые являются разновидностями пластика.

"Обычно для изготовления этой ткани добавляются различные вещества: формальдегиды, аммиак, тефлон, фталаты. Все эти вещества могут вызвать респираторные заболевания и являются достаточно серьезными канцерогенами", - объяснил химиотерапевт.

Базылев подчеркнул, что на сегодняшний день точно не доказана связь между онкологией и ношением синтетики, но призвал отдавать предпочтение натуральным тканям, передает "Пятый канал".

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