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Нуждающимся россиянам предложили выделять деньги на еду

09:00
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Предложение поступило от Минпромторга

В Минпромторге предложили поддержать нуждающихся россиян продуктами. Замглавы ведомства Виктор Евтухов подготовил для правительства доклад, в котором отмечены соответствующие меры.
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В тексте доклада идет речь о ежемесячных выплатах ряду граждан, деньги будет предназначены для покупки российских продуктов питания. Среди тех, кому планируют переводить средства, значатся беременные и кормящие женщины, дети и люди, которые находятся в учреждениях социальной сферы, например, в больницах и интернатах.

В Минпромторге отметили, что, хотя ранее правительство не раз обсуждало возможность введения продуктовых карточек. Новая инициатива пока не обсуждалась в кабмине.

При этом в ведомстве рассчитывают использовать для реализации задумки механизм адресной помощи гражданам. Предполагается, что это может оказаться хорошей альтернативой фиксированию цен на продукты, передают "Известия".

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