В Минздраве перечислили побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

Поможет обычное жаропонижающее

Побочные эффекты вакцины от коронавируса могут проявиться в первые дни после прививки. Это симптомы, похожие на грипп. Но опасаться их не стоит, и бежать к врачу не надо, утверждает главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

"Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы… Слабость, немножко ломота, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться… ознобом", — сказала Драпкина в эфире Первого канала.

По словам медика, симптомы могут сохраняться в течение суток со дня прививки. Температура обычно поднимается до 38, реже до 39. Чтобы сбить высокую температуру, можно принять таблетку парацетамола. Вызывать врача или бежать в поликлинику не стоит, заключила Драпкина.

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