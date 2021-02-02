Собчак посмеялась над страдающей Бузовой

Телеведущая спародировала девушку

Ксения Собчак записала видео, в котором спародировала Ольгу Бузову. Телеведущая посмеялась над тем, как певица рассказала поклонникам о расставании с Давидом Манукяном.

В своем ролике Собчак призналась подписчикам, что "рассталась" со своим мужем Константином Богомоловым. Для большей схожести с Бузовой телеведущая не только использовала схожие фильтры и манеру речи певицы, но даже практически дословно процитировала речь девушки.

"Я его заблокировала, и, если вы меня любите, мои люди, вы его тоже заблокируете. Потому что так нельзя поступать. Не ходите больше на его спектакли, прокляните его ночью на кладбище, пожалуйста, мои люди", - сказала Собчак.

Подписчики Собчак оценили ее чувство юмора и отметили, что телеведущая стала лучше играть в кадре. О реакции Бузовой на подобную выходку журналистки пока не известно.

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