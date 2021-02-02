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Названы причины крупного ДТП на западе Москвы

09:07
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Пострадал сотрудник ДПС

Причиной крупной аварии на западе Москвы стали значительное превышение скорости участниками движения и выезд на встречную полосу. В ДТП погиб один человек, двое пострадали, сообщили в правоохранительных органах столицы.
Появилось видео с места смертельного ДТП на северо-востоке Москвы

"По предварительной информации, причиной ДТП на Кутузовском проспекте стало несоблюдение скоростного режима водителем такси, в результате чего он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с еще четырьмя машинами", - сказал источник агентства ТАСС.

Утром 2 февраля на Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей, в том числе две машины ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются. Движение на 9-м километре Кутузовского шоссе затруднено. По последним данным, один человек погиб, двое пострадали – в том числе один сотрудник ДПС.

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