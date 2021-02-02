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Больше половины москвичей не хотят возвращаться в офис

09:54
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Решение о сохранении удаленной работы остается за руководителями компаний

После решения мэра Москвы Сергея Собянина отказаться от обязательного перевода 30% сотрудников столичных компаний на удаленку многие работодатели захотели вернуть работников в офис, что вызвало восторг далеко не у всех. Оказалось, что более половины москвичей хотели бы продолжить работать из дома.

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52% респондентов заявили, что не хотят возвращаться в офис. Среди тех, кто соскучился по рабочему месту – 30% опрошенных. При этом работа из дома больше пришлась по душе женщинам – из них 56% рассчитывают остаться на удаленке. Среди мужчин таковых 47%.

При этом перевели на удаленную работу более 30% сотрудников лишь 32% столичных компаний. Еще 28% работодателей ограничились переводом на дистанционный режим 20-30% работников, передает РБК со ссылкой на опрос Superjob.

Опрос был проведен в Москве в конце января, в нем приняли участие представители 500 московских компаний и 500 сотрудников, перешедших на удаленку во время пандемии коронавирусной инфекции.

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