Ожесточенная и кровопролитная: 78 лет со дня победы в Сталинградской битве

Ветеранов чествуют на Мамаевом кургане в Волгограде и в других городах и даже странах

Сегодня 78-я годовщина победы советских войск в Сталинградской битве. Одно из самых ожесточённых и самых важных сражений в Великой Отечественной войне. 200 дней тяжёлой борьбы, полмиллиона погибших, разрушенный от бомбардировок Сталинград, но Красная армия смогла отразить натиск и разгромила крупнейшую группировку фашистов.

Ветеран Великой Отечественной войны Рашид Каримов угощает гостей сладким чаем и рассказывает о своем самом тяжелом сражении. 78 лет назад он оборонял Сталинград и, получив два ранения, чудом остался жив. Сейчас ему 109 лет и 2 февраля - его второй день рождения. Сегодня он принимает подарки и поздравления.

Сталинград стал местом, где советская армия смогла переломить ход войны. Ценой сотен тысяч жизней, невероятными усилиями, и проявив новые черты военного искусства. Сталинградская битва показала, что Красная армия сильна и маневренна. В ходе операции "Кольцо" немецкие войска потеряли больше 140 тысяч человек. 90 тысяч сдались в плен. В том числе генерал Фридрих Паулюс - один из создателей плана Барбаросса. За день до этого Гитлер произвел его в фельдмаршалы, по всей видимости, ожидая, что он покончит с собой, и так спасет свою честь. Но Паулюс предпочел поднять белый флаг и сотрудничать с Советским Союзом.

Во вторник на главной площади города воссоздали атмосферу, царившую в городе ровно 78 лет назад. Тогда мирные жители, солдаты и офицеры ликовали, увидев первые проблески будущей великой Победы.

К Вечному огню на Мамаевом кургане несут цветы. Поток людей не прекращается. В Москве на Поклонной горе активисты Всероссийского движения "Волонтерская рота" почтили память герой Сталинградской битвы. Ветеранов, участников сражения сегодня поздравляют по всей стране - в онлайн-режиме, чтобы сберечь их здоровье.

Михаил Алексеевич ушел на фронт добровольцем, был дважды ранен, награжден орденом Красной Звезды. Он отдал многое, чтобы сегодня его внуки жили свободно. И подвиг не будет забыт.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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