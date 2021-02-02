ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ожесточенная и кровопролитная: 78 лет со дня победы в Сталинградской битве

11:43
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Ветеранов чествуют на Мамаевом кургане в Волгограде и в других городах и даже странах

Сегодня 78-я годовщина победы советских войск в Сталинградской битве. Одно из самых ожесточённых и самых важных сражений в Великой Отечественной войне. 200 дней тяжёлой борьбы, полмиллиона погибших, разрушенный от бомбардировок Сталинград, но Красная армия смогла отразить натиск и разгромила крупнейшую группировку фашистов.
В Сестрорецке оркестр поздравил ветерана со 105-летием

Ветеран Великой Отечественной войны Рашид Каримов угощает гостей сладким чаем и рассказывает о своем самом тяжелом сражении. 78 лет назад он оборонял Сталинград и, получив два ранения, чудом остался жив. Сейчас ему 109 лет и 2 февраля - его второй день рождения. Сегодня он принимает подарки и поздравления.

Сталинград стал местом, где советская армия смогла переломить ход войны. Ценой сотен тысяч жизней, невероятными усилиями, и проявив новые черты военного искусства. Сталинградская битва показала, что Красная армия сильна и маневренна. В ходе операции "Кольцо" немецкие войска потеряли больше 140 тысяч человек. 90 тысяч сдались в плен. В том числе генерал Фридрих Паулюс - один из создателей плана Барбаросса. За день до этого Гитлер произвел его в фельдмаршалы, по всей видимости, ожидая, что он покончит с собой, и так спасет свою честь. Но Паулюс предпочел поднять белый флаг и сотрудничать с Советским Союзом.

Во вторник на главной площади города воссоздали атмосферу, царившую в городе ровно 78 лет назад. Тогда мирные жители, солдаты и офицеры ликовали, увидев первые проблески будущей великой Победы.

К Вечному огню на Мамаевом кургане несут цветы. Поток людей не прекращается. В Москве на Поклонной горе активисты Всероссийского движения "Волонтерская рота" почтили память герой Сталинградской битвы. Ветеранов, участников сражения сегодня поздравляют по всей стране - в онлайн-режиме, чтобы сберечь их здоровье.

Михаил Алексеевич ушел на фронт добровольцем, был дважды ранен, награжден орденом Красной Звезды. Он отдал многое, чтобы сегодня его внуки жили свободно. И подвиг не будет забыт.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сталинградская битва
Сталинградская битва
Сталинградская битва
Сталинградская битва
Видеохронника Второй мировой войны. Сталинградская битва
Видеохронника Второй мировой войны. Сталинградская битва
Сталинградская битва
Сталинградская битва
Видеохронника Второй мировой войны. Сталинградская битва
Видеохронника Второй мировой войны. Сталинградская битва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.