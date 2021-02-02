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Вакцинацию от COVID-19 прошли почти 175 тысяч москвичей старше 60 лет

11:49
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Российские регионы постепенно возвращаются к привычной жизни

Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, и в регионах снимают ограничения. Ослабляют карантинные меры и в некоторых европейских странах.
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После уроков - занятие танцами. Забирать с тренировки 6-летнюю Розу сегодня пришел не папа – у него опять дежурная смена в детской поликлинике – а безусый нянь Михаил. Студент-третьекурсник из Челябинска с начала пандемии стал волонтером. С интересом влился и в новый проект – помогать врачам, которые сутками работают в "красной ковидной зоне". Отводить их детей в школу, приводить домой, следить, чтобы ребенок был сыт, не скучал и, конечно, не забывал выполнить домашнюю работу.

"Конечно, мы поддерживаем связь с родителями. Чтобы было какое-то взаимодействие, чтобы можно было узнать, чем ребенок вообще увлекается, чем занимается, чтобы подстроиться тоже под него. Чтобы ему тоже было интересно", - рассказал Михаил Швырков.

Волонтеры проходят серьезный отбор, у них должен быть опыт работы с детьми: например, в качестве вожатых в лагерях отдыха.

Российские регионы постепенно возвращаются к привычному укладу. Так, пожилым людям в Алтайском крае вновь разрешили прогулки на свежем воздухе – при условии, что места массового скопления они пока будут избегать. А в Якутии жителям старше 65, привившимся от коронавируса, режим самоизоляции соблюдать не нужно. Вакцина доставлена во все районы республики, больше 20 тысяч человек уже сделали прививки. В Москве вакцинацию прошли почти 175 тысяч жителей старше 60 лет. Это больше половины от всех, кто прошёл иммунизацию.

Тысяча пациентов, переболевших коронавирусом в средней и тяжелой форме, выписаны в новом многофункциональном медицинском центре Минобороны в Оренбурге. Он открылся в мае прошлого года. Здесь проходят лечение не только военнослужащие, но и гражданские лица.

Российская вакцина "Спутник V" должна быть использована для иммунизации населения, если докажет свою безопасность и эффективность. Такое заявление сделал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и призвал европейских регуляторов как можно быстрее проверить эти препараты.

Очередной серьезный удар по репутации компании "Пфайзер". В испанском городке Лагартера все постояльцы дома престарелых заразились коронавирусом после того, как им сделали прививку. Семь пожилых людей скончались. Несмотря на это, вакцинацию решено продолжить – второй компонент "Пфайзер" введут завтра. В Австрии, где действует уже третий жесткий локдаун, готовятся смягчить ограничения. Сейчас там работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и почта.

Большинство регионов Италии также смягчают ограничения. Бары и рестораны смогут принимать посетителей, но только до 6 вечера. А в Риме после трех месяцев карантина с понедельника вновь открылся Колизей.

Егор Киселёв, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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