Байден начал терять поддержку американцев

Его рейтинг упал на 2 процента

Новой эпохой в отношениях с США назвал глава украинского МИД обещание Вашингтоном экономической и военной помощи Киеву. Впрочем, вопрос о членстве страны в НАТО по-прежнему не решён. А самим американским политикам сейчас не до Украины. Только занявший президентский пост Джо Байден уже теряет популярность и пытается договориться с республиканцами.

Начало нового дня в отношениях с США - громкое заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам телефонного разговора с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. По сути, ничего нового. Лишь заверения Киева в том, что у Вашингтона есть надежный союзник в Черноморском регионе и Центральной Европе..

"В нашей первой беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - пишет Кулеба в "Твиттере".

Блинкен пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь. Именно о военной допомоге ранее говорил президент Зеленский. В интервью американскому изданию он рассказал, что первый вопрос коллеге Байдену с его стороны был бы о том, почему Украина до сих пор не в НАТО? Зеленский мечтает одним из первых пообщаться с Байденом, получить от него лично заверения и в том, и в другом, и в третьем, но время уходит.

Молчание Вашингтона объяснимо. Первый контакт Белого дома с украинской администрацией - телефонный разговор Блинкена и Кулебы - состоялся только после исключения из президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Александра Дубинского, который попал под американские санкции за "вмешательство в выборы США". Ранее были возбуждены уголовные дела против других депутатов, обнародовавших доказательства коррупционных схем на Украине с участием самого Джо Байдена и его сына - нашумевшее дело компании "Бурисма" и отставки генпрокурора Шокина.

У Байдена сегодня много проблем. Не до звонков и приемов. Пытался поговорить с сенаторами-республиканцами о мерах поддержки в условиях пандемии. Вспомнил, по собственному признанию, сенаторское прошлое: "Спасибо, что пришли. Мне не терпится поговорить с вами. Чувствую, что я снова в Сенате. Мне это больше всего нравилось. Спасибо, ребята".

Приятными воспоминаниями разговор и закончился. К общему знаменателю не пришли. Конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин грозит Байдену импичментом по обвинению в коррупции. Но сейчас она переключила внимание на однопартийцев. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл ранее заявил, что госпожа Грин распространяет безумную ложь и теории заговора, что стало раковой опухолью для Республиканской партии. Конгрессвумен ответила: "Настоящая раковая опухоль для Республиканской партии - это слабые республиканцы, которые умеют только с достоинством проигрывать. Вот почему мы теряем нашу страну".

Пока республиканцы теряют страну, демократ Байден теряет популярность. За 10 дней после вступления в должность рейтинг президента упал на два процента. Мелочь, но в условиях экономической и социальной турбулентности неприятно.

Павел Прокопенко, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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