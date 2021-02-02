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Новая тематическая неделя конкурса "Большая перемена" посвящена энергетике

12:05
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей"

Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" запустил в Сети тематическую неделю, посвященную энергетике.
Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена"

Участникам расскажут о том, как наука помогает человеку в повседневной жизни, и о современных источниках энергии. Кроме того, можно будет познакомиться с историями великих учёных и даже самому попробовать провести эксперимент, передает "ТВ Центр".

А на первом онлайн-лектории речь зашла о популяризации знаний. Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей".

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