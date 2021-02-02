Новая тематическая неделя конкурса "Большая перемена" посвящена энергетике

Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей"

Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" запустил в Сети тематическую неделю, посвященную энергетике.

Участникам расскажут о том, как наука помогает человеку в повседневной жизни, и о современных источниках энергии. Кроме того, можно будет познакомиться с историями великих учёных и даже самому попробовать провести эксперимент, передает "ТВ Центр".

А на первом онлайн-лектории речь зашла о популяризации знаний. Проект организован президентской платформой "Россия - страна возможностей".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"