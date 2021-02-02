Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Алёши Бондаренко

Мальчику требуется срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Алёши Бондаренко из деревни Малые Вязьмы Московской области. У мальчика - врожденный порок сердца: единственный желудочек сердца и транспозиция магистральных сосудов.

Алёша уже перенёс две операции на сердце. Но к этой болезни добавилась и злокачественная нейробластома. Ребенок одновременно борется сразу с двумя заболеваниями. Чтобы выжить, мальчику необходимо провести так называемую операцию Фонтена. Из-за сложного диагноза помощь можно получить только в специализированной клинике. Кардиохирурги из Германии согласились помочь.

Но сначала необходимо провести зондирование, которое позволит дожить до операции на открытом сердце. Родителям Леши нужно оплатить счет в два миллиона рублей. Таких денег у молодой семьи нет. Но помочь может каждый.

Чтобы помочь, достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Жизнерадостности у Леши можно только учиться. Кажется, никакие жизненные "качели" не способны его напугать. Наравне со старшим братом осваивает игры. И с огромным рвением прокладывает свой собственный путь.

В какую сторону двигаться дальше - пока непонятно. Ясно одно - за жизнь теперь придется бороться. Каждый новый день для Леши - это подарок! Порок сердца у мальчика обнаружили еще до рождения. Вместо двух - всего один единственный желудочек сердца, а еще транспозиция магистральных сосудов, то есть нарушение их нормального положения. Первое, что увидел Леша, это свет хирургических ламп. Его прооперировали сразу после рождения. Только через месяц он увидел свой дом, свою кроватку и старшего брата.

Уже через полгода после рождения Леше предстояла повторная операция. К которой добавились и новые трудности. У мальчика обнаружили онкологию. В правом надпочечнике стремительно разрасталась опухоль, бороться с которой традиционным методом было просто невозможно.

"Нас предупредили о рисках, что он просто не перенесёт, поэтому нам пришлось отказаться от химиотерапии и переключиться на наш основной диагноз - на порок сердца и лечить сердце. А там дальше - как Бог даст", - говорит Ирина Бондаренко, мама Леши.

В этом доме часто молятся. Иначе где искать надежду? Столько напастей на одного маленького ребенка! Вдобавок ко всем бедам, Леша еще и перенес инсульт. Хрупкий детский организм просто не выдерживает таких испытаний.

Страшных последствий, к счастью, удалось избежать. Леша говорит и ходит, но регулярно принимает противосудорожные препараты. Разные таблетки, которые поддерживают и сердце, и сосуды - каждые 3 часа. Даже ночью. А еще в обязательном порядке - измерение сатурации. Насыщение крови кислородом стремительно падает. Через полгода после второй операции на сердце врачи обнаружили коллатерали - это сосуды, которые выросли в обход сделанного соединения. Сейчас главное дожить до третьей, решающей операции на сердце. Так называемая операция Фонтена позволит перенаправить венозную кровь в нужное русло.

"Она будет течь за счет его движения, поэтому ее делают детям после трех лет, которые ходят уверенно и набрали уже определенный вес, то есть его жизнь - это его движение. Он будет двигаться, бегать, ходить, и кровь будет курсировать по его организму", - рассказала Ирина Бондаренко.

Сделать эту операцию, учитывая риски онкологии и последствия инсульта, согласились только немецкие кардиохирурги. В Многопрофильной клинике города Бонн готовы принять Лешу и провести операцию Фонтена. Чтобы дожить до нее, сейчас мальчику необходимо провести зондирование - эндоваскулярную операцию. Это даст ребенку подрасти и набрать нужный вес. Стоимость спасительного лечения - два миллиона рублей. Сумма - огромная для молодой семьи. Леше очень нужна ваша помощь. Ему дают надежду на успешную операцию. Надежду на то, что он будет вместе с родителями и старшим братом. И рядом с ними он наконец то обретет свое счастливое детство.

Елена Сахно, Константин Степанов-Молодов, Дмитрий Власов, "ТВ Центр".

Чтобы мальчик смог продолжить лечение, ваша помощь нужна ему прямо сейчас! Чтобы помочь, достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Алексея Бондаренко​, программа 1153

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