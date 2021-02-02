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В Казахстане появился "ледяной вулкан"

12:19
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Его высота - 14 метров

Редкое природное явление появилось в степи Казахстана. Так называемый "ледяной вулкан" вырос среди снегов в Алматинской области, передает "ТВ Центр".

Его возникновение учёные объясняют просто: артезианская вода фонтаном бьёт из подземного источника, но замерзает в виде ледяного столба. А мельчайшие частицы воды, вылетающие из жерла, похожи на клубящийся пар.

Сейчас высота псевдовулкана достигает 14 метров. С каждым днём полюбоваться чудом природы приезжает всё больше людей. Дети катаются по склонам на санках. А взрослые выкладывают в интернет красивые снимки и видеоролики.

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