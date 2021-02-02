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Мишустин включил в программу льготных авиаперелетов всех дальневосточников

09:40
  • вторник
  • 02 февраля 2021

В списке рейсов - 21 маршрут

Программа льготных авиаперевозок теперь распространяется на всех жителей Дальнего Востока. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
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"Отныне пассажиры всех категорий, а не только льготники, зарегистрированные по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются государством", - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

До сих пор приобрести льготный билет в эконом-классе по программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь могли граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

В пресс-службе уточнили, что в новом списке, составленном для всех дальневосточников - 21 маршрут. Это рейсы в столицу из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского и еще девяти дальневосточных городов. Кроме того, субсидируются перелеты в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.

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