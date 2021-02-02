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Москвичей ждет резкая смена погоды

10:13
  • вторник
  • 02 февраля 2021

В столицу вновь вернутся холода

Уже к концу недели в Москву и Подмосковье вернутся холода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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"Неделя начинается с мягкой погоды, минус 2-6 градусов. Примерно через пять дней она резко изменится. Циклон принесет северные потоки воздуха, и будет существенная адвекция холодных воздушных масс", - заявил синоптик.

По его словам, днем столбики термометров опустятся до минус 12-17 градусов, а ночью – до минус 17-22 градусов.

Вильфанд допустил, что следующая неделя может оказаться еще более холодной, однако об этом пока нельзя говорить с уверенностью. Он добавил, что температуры ниже -25 градусов нетипичны для февраля, подобное похолодание стало бы "значительной аномалией", передает НСН.

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