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В "Ералаше" ответили на слухи о закрытии после смерти Грачевского

11:10
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Киножурнал переживает не лучшие времена

После смерти режиссера Бориса Грачевского появились слухи о том, что киножурнал "Ералаш" может ожидать закрытие. Продюсер "Ералаша" Аркадий Григорян опроверг эти новости и заявил, что производство фильмов будет продолжаться.

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"Вы не представляете, сколько разного рода "предсказаний" за эти дни пришлось нам услышать", - сказал Григорян. По его словам, теперь главным делом является достойное продолжение дела жизни режиссера. При этом продюсер подчеркнул, что пока нет кандидата на пост Грачевского.

Григорян добавил, что в настоящее время из-за проблем с финансированием "Ералаш" ищет партнеров, после чего последуют съемки новых сюжетов. В случае если спонсоры не будут найдены, работа продолжится за счет собственных средств, передает РБК.

"Одно можем сказать точно — несмотря на возникшие сложности, остановка проекта даже не обсуждается", - резюмировал продюсер.

Борис Грачевский скончался вечером 14 января в одной из московских клиник. Режиссер был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусом, врачам несколько раз пришлось вводить его в искусственную кому. Прощание прошло в Доме кино, Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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