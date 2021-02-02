ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 19 регионах России

Задержаны более 40 человек

Более 40 человек задержаны в рамках операции Федеральной службы безопасности в 19 регионах России. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных оружейников, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 43 жителей 19 регионов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в ЦОС.

Задержания проводились, в частности, в Москве, республике Карелия, Хабаровском и Краснодарском краях, Свердловской и Томской областях. Изъято большое количество оружия, в том числе 50-мм пехотный миномет и 45-мм пушка. Подпольные оружейники подготовили к продаже 191 единицу огнестрельного оружия – карабины, снайперские винтовки, пистолеты и револьверы. Также были изъяты минометные мины разного калибра, ручные гранаты, взрывчатка и десятки тысяч патронов.

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