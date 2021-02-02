В России впервые с октября выявили меньше 17 тысяч новых случаев COVID-19

Выздоровели 22372 человека

В России за минувшие сутки выявили еще 16643 случая заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с конца октября. Общее число инфицированных достигло 3884730.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1701. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 1484 человека, в Подмосковье - 1053.

Выздоровели за сутки 22372 человека. Скончались – 539 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 74158 человек. Общее число выздоровевших достигло 3340545.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 102,5 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 630190 человек.

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