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Переехавшие в Европу россияне стареют иначе

11:15
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Разница кроется в психологии

Ученые из Московского государственного психолого-педагогического университета сравнили особенности старения людей интеллектуальных профессий из России и тех, кто переселился в Европу. Оказалось, что жители ЕС в среднем возрасте биологически и психологически стареют медленнее россиян, но после 65 лет темпы выравниваются.

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Исследователи проанализировали динамику показателей биологического и психологического возраста у представителей исследовательского типа профессий в возрасте от 32 до 70 лет. Оказалось, что европейцы считают себя более здоровыми, тогда как объективно этот показатель одинаков как для жителей ЕС, так и для россиян. Специалист отметила, что во многом причиной тому является изменение психологических установок и ориентация на окружающую, отличную от России, среду, благодаря чему мигранты начинают воспринимать себя более молодо и тщательнее заботиться о своем здоровье.

"На индивидуальное старение влияют и страны проживания, и профессиональная деятельность. Субъективное психологическое старение больше зависит от страны проживания, а биологическое — от профессиональной деятельности и других объективных факторов", - объяснила профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета экстремальной психологии МГППУ Татьяна Березина.

При этом мужчины, как в России, так и в Европе, стареют быстрее женщин. Также и мужчины, и женщины в возрасте до 35 лет склонны преувеличивать свой психологический возраст относительно календарного, а после 65 — преуменьшать, передает Investigation in Health, Psychology and Education.

В заключении исследователи подчеркнули, что по большей части разница в динамике старение обуславливается по большей части психологическими, а не биологическими факторами. 

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