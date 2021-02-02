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На нескольких улицах возле Мосгорсуда ограничили движение

10:37
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Ограничения будут действовать до особого распоряжения

На востоке Москвы сегодня ограничено движение на нескольких улицах. Это сделано по требованию полиции.

Как сообщили в столичном дептрансе, нет движения по улицам: ул. 3-я Бухвостова (от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917), ул. 1-я Бухвостова (от ул. 3-я Бухвостова до ул. 2-я Бухвостова). Кроме того, ограничено движение по Проектируемому проезду 917 от ул. 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Жителям города рекомендовано выбирать маршруты объезда заранее.

2 февраля в здании Мосгорсуда, вокруг которого расположены указанные улицы, будет рассматриваться вопрос об отмене условного срока и замене его на реальный Алексею Навальному. Накануне Генеральная прокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН.

Видео заявления Генпрокуратуры:

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