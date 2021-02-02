Три десятка детей госпитализированы с отравлением в Томской области

Предполагают инфекцию, которая переносится с грызунами

Массовое отравление в школе-интернате Бакчарского района Томской области. Около 30 из 56 воспитанников учреждения госпитализированы в больницу областного центра. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней тяжести.

"Это Крыловская вспомогательная школа с круглосуточным пребыванием детей. Там 56 воспитанников обучается с отклонениями в здоровье. Произошло пищевое отравление, предположительно псевдотуберкулез, который переносится с грызунами", - сообщил глава района Сергей Ревера.

По его данным, сначала заразились 17 детей, затем число заболевших достигло 30 детей. В бакчарской больнице нет инфекционного отделения, так что ребят пришлось отправить в Томск. У пациентов – сыпь, зуд и нарушение пищеварения.

Сотрудники Роспотребнадзора и Следственного комитета проверили учебное заведение. Следов крыс в здании не обнаружили, сейчас эксперты изучают взятые на месте происшествия смывы, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"