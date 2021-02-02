Суд заменил Навальному условный срок на реальный

Блогер неоднократно нарушил правила условного срока

Суд отменил условный срок Алексею Навальному "по делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Такое решение приняла судья Симоновского суда Москвы, удовлетворив ходатайство ФСИН. Заседание прошло в выездном формате в здании Мосгорсуда.

Решение о замене условного срока еще не вступило в силу - у сторон есть десять дней на обжалование. "До вступления приговора в законную силу избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - зачитала решение судья Наталья Репникова.

В срок заключения будет зачтен почти год, который Навальный провел под домашним арестом (один день домашнего ареста за один день колонии). Таким образом, блогер проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.

Ранее во вторник во время заседания суда прокурор попросила суд заключить Алексея Навального под стражу и отправить его в колонию общего режима. Она отметила, что Навальный является единственным гражданином России, который был дважды условно осужден.

Алексея Навального задержали в середине января сразу после возвращения из Германии, где он несколько месяцев проходил курс лечения после отравления. Решением суда блогер был арестован на 30 суток за нарушение порядка регистрации в уголовно-исполнительной инспекции, как осужденный условно.

В 2014 году Алексей Навальный был признан виновным в мошенничестве в отношении компании "Ив Роше" и приговорен к 3,5 года условно с испытательным сроком 5 лет. В 2017 году его продлили на год - до 30 декабря 2020 года.

В конце августа прошлого года Алексей Навальный был госпитализирован в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Позднее Навального перевезли в клинику в Берлине. Западные эксперты и и политики поспешили заявить, что блогера якобы отравили боевым веществом "Новичок". В конце сентября его выписали из клиники.

"У нас сейчас не митинг": как проходил суд над Навальным во вторник (видео)

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