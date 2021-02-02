ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд заменил Навальному условный срок на реальный

20:21
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Блогер неоднократно нарушил правила условного срока

Суд отменил условный срок Алексею Навальному "по делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Такое решение приняла судья Симоновского суда Москвы, удовлетворив ходатайство ФСИН. Заседание прошло в выездном формате в здании Мосгорсуда.

"У нас сейчас не митинг": как проходит суд над Навальным
Лавров назвал инсценировкой ситуацию с "отравлением" Навального
Лавров призвал главу МИД Швеции честно обсудить ситуацию с Навальным

Решение о замене условного срока еще не вступило в силу - у сторон есть десять дней на обжалование. "До вступления приговора в законную силу избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - зачитала решение судья Наталья Репникова.

В срок заключения будет зачтен почти год, который Навальный провел под домашним арестом (один день домашнего ареста за один день колонии). Таким образом, блогер проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.

Ранее во вторник во время заседания суда прокурор попросила суд заключить Алексея Навального под стражу и отправить его в колонию общего режима. Она отметила, что Навальный является единственным гражданином России, который был дважды условно осужден.

Алексея Навального задержали в середине января сразу после возвращения из Германии, где он несколько месяцев проходил курс лечения после отравления. Решением суда блогер был  арестован на 30 суток за нарушение порядка регистрации в уголовно-исполнительной инспекции, как осужденный условно.

 

В 2014 году Алексей Навальный был признан виновным в мошенничестве в отношении компании "Ив Роше" и приговорен к 3,5 года условно с испытательным сроком 5 лет. В 2017 году его продлили на год - до 30 декабря 2020 года.

В конце августа прошлого года Алексей Навальный был госпитализирован в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Позднее Навального перевезли в клинику в Берлине. Западные эксперты и и политики поспешили заявить, что блогера якобы отравили боевым веществом "Новичок". В конце сентября его выписали из клиники.

"У нас сейчас не митинг": как проходил суд над Навальным во вторник (видео)

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Алексей Навальный в суде
Алексей Навальный в суде
Алексей Навальный
Алексей Навальный
Алексей Навальный
Алексей Навальный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.