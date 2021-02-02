От волшебника до поп-дивы: какие имена давали маленьким москвичам в 2020 году

ЗАГС Москвы назвал популярные и необычные имена детей

За прошедший год столичные ЗАГСы зарегистрировали свыше 3,7 тысяч разнообразных имен, которые получили маленькие жители Москвы, а для девочек родители придумали более 3,2 тысяч имен. Об этом ТВЦ.RU рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

"Самыми популярными именами остаются София (Софья), так назвали более 2,8 тысячи девочек, и Александр, такое имя получили более 2,5 тысячи мальчиков в столице. Если говорить о динамике, то по сравнению с 2019 годом родители стали чаще давать детям такие мужские имена, как Марк, Лев, Матвей, а среди девочек теперь чаще можно встретить имена Мирослава, Мия, Амелия, Агата или Ариана", - сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

В числе самых популярных мужских имен оказались Михаил (2427), Максим (2284), Артём (1827), Марк (1666) и Иван (1617). Девочек чаще всего называли Мария (2220), Анна (2084), Алиса (1729), Виктория (1705) и Полина (1603).

Не обошлось в 2020 году и без оригинальных имен. К примеру, многие москвичи решили дать своим детям иностранные имена, например, Стефания (424), Роберт (259), Оливия (225), Мелания (110), Стефан (49) и Теодор (46). Некоторые родители выбирали для своих малышей имена древнегреческих богов, таких как Афина (64), Дионис (3), Афродита (2), Кассиопея (2) и Одиссей (2).

Привлекательными для новоиспеченных родителей оказались и имена, связанные с известными личностями, например, Корней (12), Леонардо (12), Рианна (10) и Гарри (10).

Кроме того, детям давали такие имена как Север (7) и Северина (2), Весна (3), Океана (2), Марс (9), Люций (1), Люцифер (1), Оливье (1), одного мальчика назвали Рим, а по одной девочке дали географические имена Индия и Вена. Встречались даже двойные и тройные имена: Венера-Вероника (1), Шанталь Дороте Мари (1), Патрисия Деметра Пейдж (1), Александр Север (1), Ермак Александр (1), Лев Моисей (1), Людвиг Александр (1).

Необычными именами в основном могут похвастаться маленькие москвички. Например, за прошедший год в столице появилось более 20 Златослав, 200 Злат, свыше 20 девочек по имени Ясна, две Искры и две Мальвины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"