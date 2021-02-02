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Число отравившихся питьевой водой в Красноярске превысило 50 человек

11:33
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Около 30 пациентов - на амбулаторном лечении

Специалисты Роспотребнадзора проверяют качество питьевой воды в Октябрьском районе Красноярска. Число жителей с жалобами на отравление превысило 50. Предполагают, что источником кишечной инфекции стала вода из-под крана.

По данным СМИ, сообщения поступали с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где в выходные отключали холодную воду. После восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, позднее появились симптомы тяжелого отравления.

"По состоянию на 02.02.2021 г. среди жителей Октябрьского района г. Красноярска зарегистрировано 53 случая острой кишечной инфекции, из них обратились за медицинской помощью 27 человек, активно выявлены 26 человек. Заболевшие находятся на амбулаторном лечении, связывают заболевание с употреблением воды из водоразборной сети централизованного водоснабжения", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Информацию СМИ о массовом отравлении водой проверяют Красноярская прокуратура и Следственный комитет.

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