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В Мосгорсуде решают вопрос о замене условного срока Навальному

11:44
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Он неоднократно нарушил правила условного срока

В Москве во вторник проходит заседание суда по изменению порядка отбывания наказания Алексею Навальному. ФСИН требует назначить блогеру реальный срок лишения свободы вместо условного по делу "Ив Роше", передает "ТВ Центр". Приговор был вынесен еще в 2014 году.
Генпрокуратура поддержала требование назначить реальное наказание Навальному

Генпрокуратура поддержала позицию Службы исполнения наказания, назвав ее законной и обоснованной. Утром Навального привезли в здание суда, где уже дежурили журналисты.

Напомним, Алексей Навальный за мошенничество со средствами частной французской компании получил 3 с половиной года условно с пятилетним испытательным сроком. Дважды в месяц он должен был являться на регистрацию в уголовно-исправительную инспекцию, но это и другие обязательства блогер систематически нарушал.

На время лечения в немецкой клинике "Шарите" ФСИН предоставила ему логичную отсрочку, и лишь после его выздоровления возобновила требование, но и оно было проигнорировано. Несколько раз суд уже шел ему навстречу и оставлял в силе условный срок. Но на этот раз Навальный может лишиться привилегий.

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