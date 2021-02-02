ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Меркель высказалась против предоставления привилегий привившимся от COVID-19

13:01
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Канцлер Германии публично заявила о своей позиции

Ангела Меркель не считает допустимым давать привилегии тем людям, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции.

Вакцинацию от COVID-19 прошли почти 175 тысяч москвичей старше 60 лет
В Минздраве перечислили побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

"Новых свобод не будет", - заявила канцлер Германии в ходе пресс-конференции в Берлине, прошедшей после совещания с отдельными членами своего кабинета, главами регионов, представителями ЕС и фармацевтических компаний, где обсуждалась вакцинация населения от COVID-19.

Меркель подчеркнула, что пока остается неизвестным, могут ли вакцинированные являться переносчиками вируса, а значит нет смысла обсуждать привилегии для привитых граждан.

Также канцлер ФРГ допустила, что "придется делать прививки [от коронавируса] многие годы, как и в случае прививок от гриппа, когда каждый раз появляется новая мутация". "Может случиться так, что это не будет однократным процессом", - отметила Меркель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Вакцинация от COVID-19 в Германии
Вакцинация от COVID-19 в Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.