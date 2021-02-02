Меркель высказалась против предоставления привилегий привившимся от COVID-19

Канцлер Германии публично заявила о своей позиции

Ангела Меркель не считает допустимым давать привилегии тем людям, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции.

"Новых свобод не будет", - заявила канцлер Германии в ходе пресс-конференции в Берлине, прошедшей после совещания с отдельными членами своего кабинета, главами регионов, представителями ЕС и фармацевтических компаний, где обсуждалась вакцинация населения от COVID-19.

Меркель подчеркнула, что пока остается неизвестным, могут ли вакцинированные являться переносчиками вируса, а значит нет смысла обсуждать привилегии для привитых граждан.

Также канцлер ФРГ допустила, что "придется делать прививки [от коронавируса] многие годы, как и в случае прививок от гриппа, когда каждый раз появляется новая мутация". "Может случиться так, что это не будет однократным процессом", - отметила Меркель.

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