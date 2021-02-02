Киев не нашел оснований для ограничения поставок электроэнергии из России

Поставки возобновились 1 февраля

Украина с 1 февраля вновь начала получать электроэнергию со стороны России. Законных оснований для какого-либо ограничения операций по импорту или экспорту электроэнергии с Россией нет, заявили в компании - операторе энергосистемы Украины "Укрэнерго".

"С 1 января 2021 года утратили силу положения постановления, которыми были отменены результаты аукционов по доступу к пропускной способности сечения с Россией и Белоруссией в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки было поставлено около 1 миллиона кВт/ч. Возобновление импорта на Украину подтвердили и в российской генерирующей компании "Интер РАО". По данным украинских СМИ, импорт осуществляет компания "ОНК-Груп", зарегистрированная в Одессе.

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