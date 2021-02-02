Россия вышла на плато по коронавирусу

Число заболевших начало снижаться

Россия находится на плато по коронавирусу, заболеваемость идет по нисходящей. Число россиян с иммунитетом к COVID-19 достигло того рубежа, после которого количество новых заражений в крупных регионах пошло на спад, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По словам медика, мэр Москвы Сергей Собянин и специалисты Роспотребнадзора еще в ноябре 2020 года говорили, что около 50% населения крупных городов уже имеют иммунитет к коронавирусу.

"За это время, с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, еще выросло. И вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам", - цитирует Вознесенского РИА Новости.

По словам эксперта, последние данные вселяют определенный оптимизм. Получается, что Россия уже вышла на плато и заболеваемость идет по нисходящей.

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