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Россия вышла на плато по коронавирусу

12:38
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Число заболевших начало снижаться

Россия находится на плато по коронавирусу, заболеваемость идет по нисходящей. Число россиян с иммунитетом к COVID-19 достигло того рубежа, после которого количество новых заражений в крупных регионах пошло на спад, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
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По словам медика, мэр Москвы Сергей Собянин и специалисты Роспотребнадзора еще в ноябре 2020 года говорили, что около 50% населения крупных городов уже имеют иммунитет к коронавирусу.

"За это время, с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, еще выросло. И вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам", - цитирует Вознесенского РИА Новости.

По словам эксперта, последние данные вселяют определенный оптимизм. Получается, что Россия уже вышла на плато и заболеваемость идет по нисходящей.

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