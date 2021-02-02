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Лавров назвал инсценировкой ситуацию с "отравлением" Навального

14:46
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Никто России не представил никаких доказательств, отметил министр

Ситуацию с Навальным прокомментировал во вторник глава российского МИД. На встрече со своей коллегой из Швеции Сергей Лавров заявил: у Москвы есть все основания полагать, что пресловутое "отравление" блогера было инсценировкой. Доказательства до сих пор не представил ни сам Навальный, ни Германия, которая проводила лабораторные исследования.
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"По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, я подчеркну, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно", или потому, что сам пациент не разрешает – ну, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", - заявил Лавров.

На встрече Сергея Лаврова с главой шведского МИД обсудили и вопросы международного взаимодействия, передает "ТВ Центр". Анн Линде сообщила, что Стокгольм призвал новую администрацию США вернуться в договор ОБСЕ по открытому небу. Вашингтон вышел из него в одностороннем порядке в ноябре 2020-го. Кроме того, Линде подтвердила активное взаимодействие российского и шведского Минздравов по вопросу разработки и поставок в Европу вакцин от коронавируса.

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