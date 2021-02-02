Лавров назвал инсценировкой ситуацию с "отравлением" Навального

Никто России не представил никаких доказательств, отметил министр

Ситуацию с Навальным прокомментировал во вторник глава российского МИД. На встрече со своей коллегой из Швеции Сергей Лавров заявил: у Москвы есть все основания полагать, что пресловутое "отравление" блогера было инсценировкой. Доказательства до сих пор не представил ни сам Навальный, ни Германия, которая проводила лабораторные исследования.

"По результатам этих изысканий никакой информации, которая реально показывала бы обоснованность обвинений в адрес российского руководства, я подчеркну, не было нам предоставлено. Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно", или потому, что сам пациент не разрешает – ну, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", - заявил Лавров.

На встрече Сергея Лаврова с главой шведского МИД обсудили и вопросы международного взаимодействия, передает "ТВ Центр". Анн Линде сообщила, что Стокгольм призвал новую администрацию США вернуться в договор ОБСЕ по открытому небу. Вашингтон вышел из него в одностороннем порядке в ноябре 2020-го. Кроме того, Линде подтвердила активное взаимодействие российского и шведского Минздравов по вопросу разработки и поставок в Европу вакцин от коронавируса.

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