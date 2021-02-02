В Крыму обнаружили уникальный некрополь эпохи Древнего Рима

Захоронения нашли случайно во время строительства трассы "Таврида"

В Крыму сотрудники Института археологии впервые продемонстрировали артефакты, которые удалось найти в некрополе эпохи Древнего Рима. На холме Киль-Дере захоронения, которые датируются I-II веками нашей эры, случайно обнаружили при строительстве трассы "Таврида". Но оказалось, что до учёных раскопки уже успели сделать "чёрные копатели". Из почти 300 могил расхитители гробниц не тронули лишь 15.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"