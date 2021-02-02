Иностранные дипломаты съехались на суд по Навальному

У здания выстроилась вереница машин с дипломатическими номерами

В Мосгорсуд, где сегодня рассматривается вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, приехали около 20 сотрудников посольств иностранных государств. На кадрах, которые публикует ТВЦ.RU, видно, что у здания выстроилась колонна автомобилей с дипломатическими номерами.

В частности, на заседание приехали представители посольств США, Болгарии, Польши, Дании, Латвии, Австрии и других. Никто из них не стал общаться с прессой. Ранее представители западных стран неоднократно требовали освободить Алексея Навального.

Вопрос о замене срока Навальному решает Симоновский районный суд, однако из-за повышенного интереса к процессу заседание перенесли в Мосгорсуд. Вокруг здания усилены меры безопасности.

В 2014 году Алексей Навальный был приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы условно "по делу Ив Роше". Блогеру назначили испытательный срок пять лет, однако позднее он был продлен на год.

В середине января Алексей Навальный сразу после возвращения из Германии, где он несколько месяцев проходил курс лечения после отравления, был задержан в аэропорту. Блогера арестовали на 30 суток за неоднократное нарушение порядка регистрации в уголовно-исполнительной инспекции.

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