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Появились кадры с места смертельного ДТП на западе Москвы

15:03
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Там столкнулись сразу пять машин

Один человек погиб и двое получили травмы в результате крупного ДТП на Кутузовском проспекте. Авария с участием сразу пяти машин произошла во вторник рано утром, передает "ТВ Центр".
Названы причины крупного ДТП на западе Москвы

Спровоцировал ДТП таксист. Он с превышением скорости двигался в сторону области. В какой-то момент вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя полицейскими машинами, а потом еще с двумя иномарками. Сам предполагаемый виновник погиб на месте, травмы получил водитель одной из машин, а также инспектор ДПС.

Тем временем появилась информация, что у таксиста было более 20 неоплаченных штрафов на общую сумму порядка 20 тысяч рублей. В районе аварии несколько часов движение транспорта было затруднено. Сейчас машины двигаются в обычном режиме.

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