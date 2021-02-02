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Ракова рассказала о вакцинации в московских домах престарелых

15:05
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Привику получили более девяти тысяч человек

Почти 175 тысяч москвичей старше 60 лет вакцинировались от коронавируса в столице. Об этом во вторник сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ранее все горожане, входящие в группу риска, получили СМС-сообщение или письмо на электронную почту с приглашением прийти на вакцинацию, передает "ТВ Центр".

Прививку делают также и в домах престарелых. Так, в 33 учреждениях города вакцину получили более 9 тысяч человек. Это 92 процента от всех, кто проживет в таких домах, кому разрешена прививка.

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