Ракова рассказала о вакцинации в московских домах престарелых

Привику получили более девяти тысяч человек

Почти 175 тысяч москвичей старше 60 лет вакцинировались от коронавируса в столице. Об этом во вторник сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ранее все горожане, входящие в группу риска, получили СМС-сообщение или письмо на электронную почту с приглашением прийти на вакцинацию, передает "ТВ Центр".

Прививку делают также и в домах престарелых. Так, в 33 учреждениях города вакцину получили более 9 тысяч человек. Это 92 процента от всех, кто проживет в таких домах, кому разрешена прививка.

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