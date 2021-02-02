В Москве женщина после пересадки сердца родила здорового ребенка

Беременность проходила под строгим контролем врачей

В московском роддоме женщина с пересаженным сердцем родила здоровую девочку. Еще недавно материнство после такой операции считалось фантастикой. Иммунная система просто не могла справиться с нагрузкой. Но для России это уже второй подобный случай. И все благодаря искусной работе столичных медиков.

Минуты, когда волнуются все, последние приготовления перед выпиской из роддома. Один из самых трогательных и запоминающихся моментов в жизни! Фотографии на память, поздравления.

Слёз не сдерживают даже мужчины. Все случившееся кажется чудом. Молодой маме Карине еще в 2015-м поставили диагноз "дилатационная кардиомиопатия". Последствие перенесённого ОРВИ, тяжелое заболевание, при котором у человека в любой момент может остановиться сердце. В том же году врачи центра имени Шумакова успешно провели операцию - пересадили Карине донорское сердце. И началась рассчитанная на много лет медикаментозная терапия, чтобы не произошло осложнений и отторжения чужого органа. Но в 2020-м случилось удивительное - Карина забеременела.

Сложность была в том, что препараты, которые принимает Карина, отменять нельзя. "Иммуносупрессивные препараты достаточно агрессивны в отношении организма. Но есть сейчас спектр препаратов, который позволяет не иметь выраженной агрессии в отношении плода и все детки, которые рождаются, они здоровы, слава Богу, и имеют минимальные концентрации этого препарата, который не может им навредить", - рассказала главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

Случаев, когда пациентки рожали после пересадки печени, почек - сотни. А вот после пересадки сердца пока был лишь один. Вся беременность Карины поэтому проходила под строгим контролем врачей. А роды - только при помощи кесарева сечения, чтобы избежать лишней нагрузки на новое сердце. В бригаде, помимо гинеколога, акушера, анестезиолога, была и группа кардиологов из центра Шумакова.

Алиса появилась на свет - вес три с половиной килограмма, рост 52 сантиметра. Как говорят врачи, все жизненные показатели в норме, абсолютно здорова.

Конечно, врачи продолжат наблюдение за Кариной и её дочкой. Но уже можно сказать - пациенткам с пересаженными органами теперь не только удаётся продлить свою жизнь, но и подарить новую.

Юлия Богоманшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".

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