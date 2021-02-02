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Приложение "Метро Москвы" получило премию AVA Digital Awards

15:11
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Программа пользуется большой популярностью у горожан

Приложение "Метро Москвы" получило престижную премию AVA Digital Awards. Она присуждается за разработки в сфере дизайна, веб-технологий, проектов для соцсетей и мобильного маркетинга.

В этом году столичный сервис опередил 2 с половиной тысячи претендентов и стал лучшим в номинации "Приложение для госсектора". Жюри высоко оценило не только дизайн и удобство использования, но и клиентоориентированность, отмечает "ТВ Центр".

В настоящий момент программу уже установили свыше четырех миллионов человек. С ее помощью можно покупать билеты, управлять картой "Тройка", строить маршруты и даже следить за загруженностью вагонов метро.

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