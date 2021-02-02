В Третьяковке открылась для посещения выставка работ Роберта Фалька

Теперь творчество одного из самых провокационных художников XX века доступно не только по интернету

В Третьяковке полотна Роберта Фалька наконец можно увидеть офлайн. Более 200 работ из российских и европейских музеев, а также частных коллекций. Столько Фалька на одной площадке ещё не было. Масштабная выставка открылась в декабре, но из-за пандемии - виртуально.

Выставка начинается со скандала- правда, почти 60-летней давности. Хрущева привела в ярость знаменитая "Обнаженная" Фалька. Вот только фамилии художника партийный вождь, видимо не расслышал, решив, что на холсте "Валька".

Произошел партийный "разнос" в Манеже в 1962 году - во время осмотра юбилейной экспозиции Московского Союза художников. За "Вальку" искусствоведам особенно обидно, ведь Роберту Фальку позировала известная натурщица Станислава Осипович, которая работала еще с Валентином Серовым и Сергеем Конёнковым. Часто позировать приходилось в холодных мастерских, в которых стены были покрыты инеем, а художники писали в полушубках.

Теперь "Обнаженная в кресле" открывает самую крупную выставку Роберта Фалька. Потребовалось несколько лет, чтобы собрать вместе около 200 лучших живописных и графических работ - они были отобраны из 42 музейных и частных коллекций, в том числе зарубежных.

"Это имя было именем-легендой. Фальк для многих художников 50-х, 60-х и 70-х годов был настоящим учителем, чье творчество определило очень многое в тех изменениях, которые проходили в отечественном искусстве в период оттепели, и получили название "сурового стиля", - рассказала директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Визуальный язык Фалька не поддается переводу. В начале творчества - немного импрессионист и кубист, был одним из лидеров первого объединения авангардистов в России "Бубновый валет", но в своей манере. Его полотна не кричат, а скорее завораживают цветом и светом.

Роберт Фальк был все время в поиске. Полные южного зноя пейзажи Крыма, затем Париж - жемчужно-серый и воздушный. Его командировка во Францию вместо шести месяцев затянулась на девять лет. А после возвращения в 37-м году Фальк был вычеркнут из художественной жизни и объявлен формалистом. Не смог и не захотел подстраиваться под систему идеологических заказов. Но даже став "запрещенным", продолжал работать - его поздние творения сложные, монохромные и глубокие. Над каждым полотном трудился месяцами – например, для портрета его четвертая жена Ангелина Щекин-Кротова позировала более 200 сеансов.

Рассмотреть работы Роберта Фалька можно будет до 23 мая. Пускать будут по сеансам, но организаторы уже понимают: с выставки трудно будет уйти быстро- не отпускает взгляд этих цепких мудрых глаз.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"