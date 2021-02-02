В Москве открыли мемориальную доску Юрию Левитану

Она располагается на фасаде знаменитого Дома радио

Во вторник в центре Москве открыли памятную доску Юрию Левитану - человеку, из уст которого несколько поколений советских граждан узнавали самые важные новости из жизни страны.

Гранитный медальон с бронзовым бюстом появился на фасаде Дома радио, где легендарный диктор проработал почти полвека. Торжественная церемония началась с неповторимого голоса самого Левитана - прозвучали знаменитые позывные диктора в годы войны, фрагменты сводок, передает "ТВ Центр".

Левитана называют Голосом Победы. Внимание к каждому слову, артистический талант, уникальный тембр. Даже о поражениях он рассказывал с уверенностью в несокрушимость страны.

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