В Москве этой зимой утилизировали около 6 млн кубометров снега

Cнегосплавные пункты работают в круглосуточном режиме

Около шести миллионов кубометров снега вывезено со столичных улиц этой зимой. Об этом сообщил во вторник заммэра Москвы Пётр Бирюков.

С середины ноября в городе выпало 97 сантиметров осадков, это больше половины годовой нормы. Везут снег на специальные снегосплавные пункты. В столице их почти сотня и работают они в круглосуточном режиме, передает "ТВ Центр".

Тем временем в Москве ожидается новое похолодание - в конце недели столбики термометров могут опуститься до минус 20.

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