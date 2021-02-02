Депутат МГД Александр Козлов: Москвичи смогут передавать показания счетчиков тепла онлайн

В столице продолжают цифровизацию бытовых процессов

В столице начал работать специальный сервис, предназначенный для жителей домов, в которых установлены квартирные приборы учета теплоэнергии. Воспользоваться им можно будет на городском портале MOS.RU в разделе "Жилье, ЖКУ, двор", объяснил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Парламентарий отметил, что цифровизация бытовых процессов идет на пользу как столице, так и ее жителям. Благодаря нововведениям возникающие вопросы удается решать проще и быстрее.

"Современный москвич стремится к упрощению всех процессов, особенно бытовых. Данные по использованию воды и электроэнергии мы уже привыкли передавать онлайн, теперь тот же принцип будет доступен для показаний по расходу тепла", - заявил Козлов.

По словам депутата, все больше москвичей становятся приверженцами грамотного расходования ресурсов, что влияет на итоговую сумму оплаты за ЖКУ. Система климат-контроля и наличие индивидуальных приборов учёта позволяет существенно экономить на отоплении, которое является самой дорогой строчкой в квитанциях.

"Передача процедуры предоставления сведений будет зависеть от того, какой тип расчётов принят в доме. Если затраты фиксируются только в отопительный период, то передавать показания надо в эти даты. Если затраты равномерно распределены в течение года, можно передавать показания вплоть до 25 января следующего года – эти показания будут использованы, чтобы рассчитать плату в следующем году", - рассказал Козлов.

Он подчеркнул, что особенно внимательными стоит быть людям, которые платят лишь во время отопительного сезона. Парламентарий сравнил данный случай с передачей показаний по счетчикам воды. Если данные с прибора учета тепловой энергии не отправлять более чем три месяца подряд, то возможность передачи сведений через городской портал станет недоступной. При расчете будут учитывать среднемесячные показатели из прошлых квитанций, а с четвертого месяца оплата будет начисляться по нормативам. Нужно будет обратиться в центр "Мои документы", чтобы получить возможность снова подавать показания дистанционно, добавил Козлов.

В настоящее время на городском портале доступно порядка 380 электронных услуг и сервисов, благодаря которым можно оплатить практически все городские и коммерческие услуги, включая коммунальные счета или передать показания счетчиков можно из любой точки.

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