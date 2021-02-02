Кремль предостерег Европу от "глупостей" в связи с делом Навального

Дипломаты не могут вмешиваться во внутренние дела России

Иностранные дипломаты не должны оказывать давление на российский суд – хотя они и вольны действовать в рамках Венской конвенции. В Кремле прокомментировали посещение представителями западных посольств процесса по делу блогера Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, дипломаты обязаны действовать в рамках международного права.

"Конечно, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России, тем более допускать какие-либо действия, которые хоть как-то ассоциировались бы с попытками давления на независимый суд", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также прокомментировал прибытие в Москву верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля. Он подчеркнул: в Кремле рассчитывают, что европейская дипломатия не совершит глупость.

"Надеемся, что такой глупости, как увязывание перспектив российско-еэсовских отношений с делом этого обитателя СИЗО, не произойдет", - сказал журналистам Песков.

В Мосгорсуде 2 февраля проходит заседание по делу блогера Алексея Навального. ФСИН и прокуратура просят суд заменить условное наказание лишением свободы на 3,5 года – за систематические нарушения условий испытательного срока.

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