Депутат МГД Бускин: Я убежден, что следует наблюдать за тем, как люди обращаются с животными

Парламентарий призвал москвичей заявлять в полицию о фактах жестокого обращения с животными

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин призвал жителей столицы обращаться в полицию о случаях жестокого обращения с животными. По его словам, нет никаких оправданий человеку, который жестоко обращается с животными.

"Животное, даже крупное, не может ответить и постоять за себя. Люди, которые позволяют себе жестокое обращение с животными, были справедливо наказаны по всей строгости закона", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что порой жестокость со стороны человека может подстерегать животных даже дома, со стороны тех, кто является им хозяином.

"Я убежден, что следует наблюдать за тем, как люди обращаются с животными. Это касается в том числе тех питомцев, кого забирают из приютов – не зря волонтеры следят за тем, как сложилась судьба собаки или кошки. Мы никогда не знаем, что на самом деле на уме у человека: он может казаться приятным хозяином, а потом избить кошку за ободранные обои или перекушенные провода или наказать собаку за отказ выполнять команды. Я прошу тех, кто знает о случаях жестокого обращения, сообщать об этом", - призвал Бускин.

В Москве сообщить о случаях жестокого обращения с животными можно, написав заявление в полицию. Для этого следует отправить электронное обращение на сайте ГУ МВД Москвы либо подать заявление лично в отделение. Российское законодательство предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или даже лишение свободы до трех лет за неподобающее отношение к питомцам.

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