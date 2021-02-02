ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Бускин: Я убежден, что следует наблюдать за тем, как люди обращаются с животными

13:46
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Парламентарий призвал москвичей заявлять в полицию о фактах жестокого обращения с животными

Депутат Мосгордумы Игорь Бускин призвал жителей столицы обращаться в полицию о случаях жестокого обращения с животными. По его словам, нет никаких оправданий человеку, который жестоко обращается с животными.

Депутат МГД Александр Козлов: Москвичи смогут передавать показания счетчиков тепла онлайн
От волшебника до поп-дивы: какие имена давали маленьким москвичам в 2020 году

"Животное, даже крупное, не может ответить и постоять за себя. Люди, которые позволяют себе жестокое обращение с животными, были справедливо наказаны по всей строгости закона", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что порой жестокость со стороны человека может подстерегать животных даже дома, со стороны тех, кто является им хозяином.

"Я убежден, что следует наблюдать за тем, как люди обращаются с животными. Это касается в том числе тех питомцев, кого забирают из приютов – не зря волонтеры следят за тем, как сложилась судьба собаки или кошки. Мы никогда не знаем, что на самом деле на уме у человека: он может казаться приятным хозяином, а потом избить кошку за ободранные обои или перекушенные провода или наказать собаку за отказ выполнять команды. Я прошу тех, кто знает о случаях жестокого обращения, сообщать об этом", - призвал Бускин.

В Москве сообщить о случаях жестокого обращения с животными можно, написав заявление в полицию. Для этого следует отправить электронное обращение на сайте ГУ МВД Москвы либо подать заявление лично в отделение. Российское законодательство предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или даже лишение свободы до трех лет за неподобающее отношение к питомцам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка играет с собакой
Девушка играет с собакой
Женщина с собакой в парке
Женщина с собакой в парке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.