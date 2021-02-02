ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вице-канцлер ФРГ уверен в реализации "Северного потока - 2"

14:47
  • вторник
  • 02 февраля 2021

Однако сложности есть, заявил Олаф Шольц

"Северный поток – 2" будет достроен. Уверенность в этом выразил вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц, передает "ТВ Центр".
Москва и Берлин решили вместе бороться с санкциями против "Северного потока-2"

Он признал, что проект продвигается не без сложностей, в том числе из-за попыток США оказать давление на его участников. Однако государства ЕС четко дали понять, что это "европейский вопрос, и они не хотят, чтобы в него вмешивались другие".

Вашингтон, продвигая в ЕС свой сжиженный природный газ, в 2019 году ввел санкции против трубопровода, что затормозило реализацию проекта. Возобновить ее удалось лишь спустя год, и сейчас работа выполнена на 94 процента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Строительство "Северного потока - 2"
Строительство "Северного потока - 2"
Строительство газопровода "Северный поток"
Строительство газопровода "Северный поток"
Северный поток-2
Северный поток-2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.