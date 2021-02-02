Вице-канцлер ФРГ уверен в реализации "Северного потока - 2"

Однако сложности есть, заявил Олаф Шольц

"Северный поток – 2" будет достроен. Уверенность в этом выразил вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц, передает "ТВ Центр".

Он признал, что проект продвигается не без сложностей, в том числе из-за попыток США оказать давление на его участников. Однако государства ЕС четко дали понять, что это "европейский вопрос, и они не хотят, чтобы в него вмешивались другие".

Вашингтон, продвигая в ЕС свой сжиженный природный газ, в 2019 году ввел санкции против трубопровода, что затормозило реализацию проекта. Возобновить ее удалось лишь спустя год, и сейчас работа выполнена на 94 процента.

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