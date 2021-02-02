В 2021 году в Москве благоустроят 3,4 тысячи дворов

И заменят 3 тысячи лифтов

В Москве в этом будет благоустроено свыше 3,4 тысячи дворов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства столицы, на котором рассматривались итоги прошлого года и обсуждались задачи на этот.

"Основные задачи комплекса городского хозяйства Москвы на 2021 года включают: продолжение создания качественной городской среды - благоустройство 24 площадей, улиц, набережных и 106 парков и знаковых объектов в жилых районах; ремонт (благоустройство) 3,4 тыс. дворов; капитальный ремонт 2,5 тыс. домов и замена 3 тыс. лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта", - сообщили в мэрии.

Кроме того, в этом году планируется установить 267 подъемных платформ для маломобильных граждан, больше 30 тысяч опор освещения и благоустроить почти 150 гектаров прилегающих к 26 транспортным объектам территорий.

Также в новом году продолжится ремонт коммунальной инфраструктуры, помещений центров "Мои документы", свыше 70 поликлиник, несколько корпусов Боткинской больницы и шести корпусов Центра паллиативной помощи.

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