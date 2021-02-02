Собянин включил в Программу реновации 17 новых стартовых площадок

Комфортное жилье получат почти 12 тысяч москвичей

Еще 64 московских пятиэтажки будут расселены благодаря расширению программы реновации. Мэр столицы Сергей Собянин включил в нее 17 новых стартовых площадок. Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города, соответствующее постановление уже подписано.

Общая площадь жилья, которое будет построено на новых площадках - 319,6 тысячи квадратных метров. Они расположены в семи административных округах и 14 районах столицы.

"Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 64 пятиэтажки с 4,5 тыс. квартир и предоставить комфортное жилье 11,7 тыс. москвичей. Из 17 адресов 10 площадок располагаются на месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, правительство Москвы продолжает формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны реновации", - подчеркивается в материалах.

В общей сложности для строительства новых домов по программе реновации было подобрано более 489 стартовых площадок, их площадь - 7,8 миллиона квадратных метров. Сейчас в программу включены 5 тысяч 175 домов – это около 350 тысяч квартир, в которых проживают около миллиона москвичей.

В правительстве Москвы напоминают, что в новые дома, построенные по программе реновации, первые новоселы въехали в феврале 2018 года. Сейчас завершается переселение жителей 223 старых пятиэтажек в 76 домов-новостроек. В новые квартиры уже переехали 24 тысячи человек, идет строительство и проектирование 276 домов – это 4,5 миллиона квадратных метров жилья.

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