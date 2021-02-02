В гостиницах Москвы проживают около 700 борющихся с COVID-19 медработников

Власти окажут помощь гостиницам, заселявшим борющихся с коронавирусом медиков
Сергей Собянин выделил средства на дезинфекцию гостиниц, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
Всего из бюджета столицы будет выделено 63,2 миллиона рублей для проведения комплекса дезинфекционных работ в гостиницах, в которых временно проживают медицинские работники, участвующие в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. В комплекс работ входит проведение дезинфекции помещений, оборудования, вентиляционных систем и прочих объектов инфраструктуры.
Программа временного бесплатного расселения медицинских работников в гостиницах действует в Москве с апреля прошлого года. Временный переезд медработников в отель позволяет их семьям избежать заражения коронавирусом.
"Для проживающих медработников созданы комфортные условия. Отели бесплатно предоставляют двухразовое питание и широкий спектр бытовых услуг", - рассказали в пресс-службе.
В сообщении отметили, что за время действия программы на размещение медработников было выделено около 13 тысяч номеров. На сегодняшний день в девяти гостиницах, продолжающих участие в программе, проживают свыше 700 медицинских работников. В отелях предпринимаются все необходимые меры безопасности в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, в том числе производится регулярная дезинфекция поверхностей номерного фонда и зон общего пользования. В течение 2020 года работы по дезинфекции за счет средств городского бюджета проводились в 46 гостиницах, добавили в мэрии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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